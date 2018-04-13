БАКУ /Trend/ - Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан. На первоначальном этапе топливом будут обеспечены приграничные районы Таджикистана. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".
Поставки начались благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы по их возобновлению были проведены в кратчайшие сроки.
Поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году.
По данным телеканала, поставляемый в Таджикистан газ позволит полностью обеспечить голубым топливом Турсунзадевский район соседней страны, в ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения таджикских приграничных территорий.
Поставки газа будут осуществляться по двум ниткам газопровода "Музрабад-Душанбе" пропускной способностью 125 тысяч кубометров газа в час.
Напомним, Таджикистан 2 апреля начал экспорт электроэнергии из подстанции "Регар" (Таджикистан) в Узбекистан после девятилетнего перерыва.
(Автор: Али Мустафаев)
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