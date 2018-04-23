Стоимость нефти снижается после данных по росту числа установок в США

Мировые цены на нефть слегка снижаются в понедельник утром — инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до 74,03 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до 68,31 доллара за баррель.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 20 апреля, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%. Все пять новых буровых установок являются нефтяными. Таким образом, их число увеличилось до 820 штук, что является самым высоким показателем с марта 2015 года.

Рост числа буровых установок свидетельствует о дальнейшем наращивании объемов добычи нефти в США. По итогам недели к 13 апреля, добыча в США достигала рекордных 10,54 миллиона баррелей в сутки.

При этом рынок в целом остается подвержен "бычьим" настроениям из-за роста спроса на сырье в Азии и благодаря сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Некоторые аналитики указывают на санкции США в качестве нового фактора влияния на нефтяном рынке.

"Новое ценовое давление связано с санкциями США против ключевых нефтеэкспортеров — Венесуэлы, России и Ирана", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика J.P. Morgan Asset Management Global Market Керри Крейга (Kerry Craig). Как сообщает агентство, он ссылается на санкции США против ряда российских компаний и частных лиц, которые были введены в начале апреля, а также на возможное введение новых санкций против Венесуэлы и Ирана.

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