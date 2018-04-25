Модернизация одного из крупнейших химзаводов в Азербайджане выполнена на треть

25 апреля 2018 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект реконструкции и модернизации завода "Этилен-Полиэтилен" ПО "Азерикимья" азербайджанской госкомпании SOCAR выполнен на 33,5 процента, сказал заместитель исполнительного директора по инвестициям и развитию ПО Орхан Джафаров в среду в ходе Международной конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - Реализация проектов и технические решения" в Баку.

По словам заместителя исполнительного директора, строительство новых установок началось в прошлом году, и охватит период до конца 2019 года.

"В результате реализации проекта производство этилена вырастет со 100-105 тысяч тонн до 192 тысяч тонн в год, производство пропилена с 50-55 до 187 тысяч тонн в год. Эксплуатационный срок завода увеличится еще на 20 лет. В частности, будет построено четыре новых печи парового пиролиза, установка по обработке водорода PSA, что позволит довести очистку фракции водорода до 99,9 процентов. Также планируется строительство новой установки электролиза водорода, новой установки очистки ППФ, очищающей сырье от загрязняющих веществ и ядов (сера, вода, мышьяк, ртуть, фосфин, моно и углекислый газ), строительство установки для очистки сухого газа, новый DCS для EP-300, а также строительство нового хранилища для этилена и пропилена", - рассказал Джафаров.

Заместитель исполнительного директора отметил, что на сегодняшний день проект в целом завершен на 33,5 процента.

"Инжиниринговые работы завершены на 88,3 процента, закупки на 45,9 процента, а непосредственно строительство на 13,7 процента. В рамках проекта количество работников на объекте составляет 950 человек, а на пике оно достигнет двух тысяч человек", - сказал Джафаров.

Заместитель исполнительного директора добавил, что уже размещено 100 процентов заказов на оборудование и 90 процентов заказов на навалочные материалы.

"Все оборудование и материалы поступят до сентября 2018 года от 50 поставщиков из 15 стран. В целом, пуск модернизированного завода запланирован на первый квартал 2020 года. Данный проект позволит наладить производство качественной продукции, способствовать реализации азербайджанской продукции по всему миру, в том числе в странах СНГ, Турции, Восточной Европе, Китае и притоку иностранной валюты в Азербайджан", - сказал Джафаров.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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