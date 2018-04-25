В Азербайджане будут производить новый вид топлива для автомобилей и судов

По его словам, метанол может использоваться автомобилями и судами в качестве моторного топлива.

"С 2020 года вступят в силу правила, регулирующие сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ судами. Эти ограничения затронут суда, работающие на дизеле. В этой связи переход на метанол в качестве моторного топлива является более целесообразным, и переделка двигателя под метанол менее капиталоемкая, нежели под СПГ", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что также изучаются возможности налаживания производства формальдегида на заводе SOCAR Methanol и ведутся переговоры по подготовке технико-экономического обоснования проекта.

"Конкретные результаты ожидаем получить в течение 2018 года. Речь идет о производстве транспортабельного формальдегида", - добавил Мустафаев.

Компания SOCAR Methanol является оператором завода по производству метанола. К продаже продукции завод - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Максим Цурков)

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