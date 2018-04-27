Сотни предпринимателей в Азербайджане обратились за подключением к электросети в е-форме

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года почти тысяча предпринимателей в Азербайджане обратились за подключением их объектов к электросети через центры Службы ASAN и ASAN Kommunal.

Об этом сказал на пресс-конференции в пятницу заместитель председателя “Азеришыг” Рамиль Юсифов.

По словам зампредседателя, свыше 500 обращений были сделаны в электронной форме.

“Тот факт, что свыше 500 предпринимателей обратились для подключения к электросети, именно в электронной форме, является показателем эффективности проводимых реформ и просветительской работы”, - сказал Юсифов.

Юсифов напомнил, что предприниматели в Азербайджане могут подключать свои объекты к общей системе электроснабжения посредством центров Службы ASAN и ASAN Kommunal. Время подключения к электросети сократилось с 69 до 24 дней.

В то же время общее число процедур, необходимых для подключения объектов к системе электроснабжения, было снижено с семи до трех, добавил зампредседателя.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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