Азербайджан незначительно увеличил экспорт газа в Турцию

30 апреля 2018 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-феврале 2018 года поставил в Турцию 1,13 миллиарда кубометров газа против 1,1 миллиарда кубометров, поставленных годом ранее, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2017 году Азербайджан поставил в Турцию более 6,54 миллиарда кубометров природного газа против 6,48 миллиарда кубометров, поставленных в 2016 году.

Согласно данным отчета, в январе-феврале Турция импортировала 11,62 миллиарда кубометров газа, из которых восемь миллиардов кубометров были импортированы по трубопроводам, а 3,62 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем импорте Турцией газа в январе-феврале 2018 года составила 9,73 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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