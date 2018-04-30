Завершено строительство первой нитки "Турецкого потока"

30 апреля 2018 13:30 (UTC+04:00)

"Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока", говорится в сообщении компании, передает РИА Новости.

Речь идет о глубоководной укладке у черноморского побережья Турции.

Сейчас ведется сооружение приемного терминала в районе поселка Кыйыкей. "С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", — уточнили в "Газпроме".

Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно же займется укладкой глубоководной части второй нитки в третьем квартале 2018 года.

В компании отметили высокие темпы строительства. Суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности.

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Azernews Newspaper
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