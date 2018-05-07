SOCAR: Азербайджан станет первой полностью прекратившей сжигание попутного газа страной

В Баку седьмого-восьмого мая проходит заседание Глобального партнерства по снижению сжигания попутного газа (GGFR), инициированного ВБ. В этом году исполняется десять лет со дня присоединения к этой инициативе SOCAR. В связи с этим было принято решение провести мероприятие в Азербайджане. (Автор: Максим Цурков) Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

"Если в 2014 году уровень эмиссии составлял два процента, то в 2016 году - он был на уровне 1,75 процента, а на конец 2017 года составил один процент. Если подобные темпы сохранятся, то SOCAR станет первой из нефтяных компаний, а Азербайджан первой страной, которая выполнит стратегию ВБ по нулевым выбросам в результате сжигания попутного газа", - сказала Гусейнзаде.