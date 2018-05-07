SOCAR: Азербайджан станет первой полностью прекратившей сжигание попутного газа страной

7 мая 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан станет первой страной, которая полностью прекратит сжигание попутного газа в рамках стратегии Всемирного банка по снижению выбросов парниковых газов, сказала в понедельник вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде в ходе заседания Руководящего комитета организации Глобального партнерства по снижению сжигания попутного газа (GGFR) Всемирного банка (ВБ) в Баку.

По ее словам, SOCAR успешно снижает уровень сжигания попутного газа на факеле.
"Если в 2014 году уровень эмиссии составлял два процента, то в 2016 году - он был на уровне 1,75 процента, а на конец 2017 года составил один процент. Если подобные темпы сохранятся, то SOCAR станет первой из нефтяных компаний, а Азербайджан первой страной, которая выполнит стратегию ВБ по нулевым выбросам в результате сжигания попутного газа", - сказала Гусейнзаде.

В Баку седьмого-восьмого мая проходит заседание Глобального партнерства по снижению сжигания попутного газа (GGFR), инициированного ВБ. В этом году исполняется десять лет со дня присоединения к этой инициативе SOCAR. В связи с этим было принято решение провести мероприятие в Азербайджане.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
За последние годы SOCAR собрала около 4,5 миллиардов кубометров попутного газа
Энергетика 10:47
Страны-члены ВБ изучат опыт SOCAR в сфере сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа
Энергетика 6 мая 07:00
Индонезийская компания намерена осуществлять прямую торговлю с SOCAR
Энергетика 4 мая 19:00
SOCAR закупает серверное оборудование
Тендеры 4 мая 16:40
Карбамидный завод SOCAR закупает гранулы и жидкий аммиак
Тендеры 4 мая 15:22
Объявлен тендер для одного из управлений SOCAR
Тендеры 4 мая 14:50
Азербайджан задействует БТК для экспорта карбамида
Энергетика 3 мая 22:41
SOCAR сократила экспорт нефти из Новороссийска
Энергетика 3 мая 17:12
SOCAR расширит сеть АЗС в Азербайджане
Энергетика 3 мая 15:53
Total и SOCAR создали операторскую компанию в Азербайджане
Энергетика 3 мая 15:00
SOCAR огласила майские объемы прокачки нефти по Баку-Новороссийск
Энергетика 3 мая 13:43
SOCAR назвала свои основные стратегические цели
Энергетика 3 мая 12:29
SOCAR оценила стоимость создания нового нефтехимического комплекса в Турции
Энергетика 2 мая 14:17
SOCAR назвала точную дату открытия TANAP
Энергетика 2 мая 12:43
SOCAR назвала свои основные стратегические цели
Энергетика 2 мая 12:31
Отложены сроки представления SOCAR нового плана разработки крупного газового месторождения
Энергетика 1 мая 18:16
Страны-члены ВБ изучат опыт SOCAR в сфере сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа
Энергетика 1 мая 17:43
Nobel Upstream и SOCAR привлекут партнера по газовому проекту на Каспии
Энергетика 27 апреля 11:05