Новак встретился с главой минфина США в Вашингтоне - источник

Министр энергетики РФ Александр Новак проводит двустороннюю встречу с главой минфина США Стивеном Мнучиным, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Встреча началась", - сказал он. Повестка встречи не уточняется.

Новак находится в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции. На ее полях он уже провел двустороннюю встречу с министром энергетики США Риком Перри, а также заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

С Перри он, в частности, обсудил реализацию проекта "Северный поток - 2", которому США угрожают санкциями.

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