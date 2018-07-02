Цены на нефть колеблются из-за угрозы срыва поставок

БАКУ /Trend/ - С наступлением второго полугодия 2018 товарные рынки подвергаются все большему давлению, сказал в понедельник Trend глава отдела стратегий инвестиционного банка Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, хотя начало года было сильным, в прошлом квартале наблюдалось появление множества сдерживающих рост факторов.

"По нашему мнению, реальную угрозу глобальному росту и последующему спросу на многие основные сырьевые товары несет, прежде всего, растущая вероятность торговой войны между США и многими их ключевыми торговыми партнерами, главный из которых - Китай. Торговые войны, как правило, - проигрышная стратегия, поскольку растущие тарифы приводят к снижению объемов и роста торговли при одновременном увеличении затрат потребителей во всем мире", - сказал Хансен.

Эксперт отметил, что нынешняя устойчивость экономики США по сравнению с остальным миром привела к расхождениям в денежно-кредитной политике между Федеральной резервной системой и другими крупными центральными банками. Это, по его словам, привело к укреплению доллара, что усугубляет давление на увязшие в долгах страны с развивающейся экономикой, которым приходится прилагать больше усилий и дороже платить за финансирование, поскольку объем долларовой ликвидности в мире уменьшается.

Одним из исключений, по словам Хансена, стала сырая нефть, которая, несмотря на недавние усилия ОПЕК и России, остается на подъеме в связи с растущей угрозой, нависшей над краткосрочными и долгосрочными поставками от ряда производителей, включая Венесуэлу, Ливию, Канаду и, не в последнюю очередь, Иран.

"В течение прошлой недели рынки промышленных и драгоценных металлов, а также сельскохозяйственных товаров продолжали снижаться по мере того, как опасения торговой войны и отрицательная ценовая динамика продолжали стимулировать новые короткие продажи. Тем не менее нефть марки WTI взлетела до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2014 году. Как Brent, так и WTI получили новый стимул роста, когда Вашингтон, с целью давления на Иран, потребовал от всех союзников к концу ноября сократить импорт иранской нефти до нуля. Кроме того, цены на нефть WTI поддержало крупнейшее за почти два года сокращение запасов, активный спрос на продукты нефтепереработки, а также известие о том, что из-за сбоя продолжительностью в месяц в работе канадского предприятия, добывающего нефтеносный песок, запасы в Кушинге в ближайшие недели могут еще сократиться", - сказал эксперт.

Хансен отметил, что еженедельный отчет о состоянии нефтяного рынка, представляемый Управлением энергетической информации США, принес целый ряд разнообразных новостей, способствующих росту цен на нефти.

"Запасы сырой нефти упали почти на 10 миллионов баррелей, за счет рекордных показателей экспорта в сочетании с рекордным спросом на нефтепродукты. Растущие темпы снижения запасов в Кушинге, Оклахома, откуда производятся поставки сырой нефти WTI по фьючерсным контрактам, вызвали сильный рост текущего спрэда на растущих опасениях по поводу сокращения поставок, при этом дисконт по сырой нефти марки Brent сократился почти вдвое. В центре внимания в ближайшие месяцы будет предложение и, возможно, его недостаточность. Несмотря на то, что каждый из трех крупнейших мировых производителей - Россия, Саудовская Аравия и США - поставил себе цель производить 11 миллионов баррелей в день, несколько производителей испытывают трудности и, возможно, их добыча еще сократится", - сказал Хансен.

Эксперт ожидает, что санкции США против Ирана, вводимые с первого ноября, вызовут резкий спад экспорта из этой страны, поскольку потребители по всему миру ищут альтернативных поставщиков из страха перед возмездием со стороны США.

"В Венесуэле продолжается сокращение нефтяной отрасли, а недавние боевые действия в Ливии снова привлекли внимание к тому факту, что производство в этой стране одного миллиона баррелей нефти в день находится под угрозой; к настоящему времени оно уже снизилось на 300 тысяч баррелей. Повышение затрат на топливо, торговые войны и замедление роста мировой экономики могут в конечном итоге остановить ралли нефтяного рынка по мере того, как в центре внимания окажется замедление роста спроса. Когда этот сдвиг произойдет и как высоко успеют взлететь до тех пор цены на нефть, остается только гадать. Не в последнюю очередь следует рассматривать растущее политическое вмешательство, которое влияет на нефтяной рынок сегодня", - сказал Хансен.

Отметим, что недавно Reuters провела опрос 35 экономистов и аналитиков и по его результатам спрогнозировала, что цена на нефть марки Brent в течение второй половины 2018 года составит в среднем 74 доллара за баррель, что несколько ниже текущей спотовой цены в 79 долларов за баррель. С технической точки зрения нефть марки Brent, скорее всего, еще раз пробьет уровень 80 долларов за баррель и достигнет уровня сопротивления в 82 доллара.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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