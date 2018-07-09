БАКУ /Trend/ - В Турции создан новый госорган для регулирования атомной энергетики, говорится в сообщении турецкой газете «Resmi Gazete», опубликованной в понедельник.

В сообщении отмечается, что штат нового госоргана будет состоять из 199 работников.

«В том числе, в новом госоргане будут трудиться 116 специалистов по ядерным технологиям», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, госорган будет регулировать работу атомных электростанций в Турции.

Отметим, что в начале апреля в турецкой провинции Мерсин состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС «Аккую», в которой приняли участие президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

До визита президента РФ Владимира Путина в Анкару, Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую».



Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре между российским и турецким правительствами, а 13 декабря того же года было зарегистрировано АО «Аккую Нуклеар». Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», которые соответствуют самым высоким, «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

«Аккую» — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» - «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции. В 1955 году Турция подписала с США соглашение о мирном использовании атома. В конце 1965 года Турция начала исследования в связи со строительством АЭС, а в 1981 году было подписано соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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