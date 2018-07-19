Azpetrol назвала причины временной приостановки продажи LNG

19 июля 2018 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Временная приостановка Azpetrol (крупнейшим оператором сети АЗС в Азербайджане) продажи сжиженного природного газа (LNG) была связана с истощением запасов этого вида топлива в компании.

Об этом в четверг сообщили Trend в компании.

Ранее сообщалось, что сегодня Azpetrol восстановил продажу данного вида топлива.

«Приостановка продаж была связана с временным отсутствием у нас сжиженного природного газа. Мы восполнили свои запасы, и, соответственно, продажи восстановились. Отмечу, что цена на реализуемый нами сжиженный газ никак не изменилась», - отметили в Azpetrol.

В Azpetrol также сообщили, что компания планирует открыть новые автозаправочные станции в Баку, Сальяне, Кюрдамире и Шамахы, но не стали раскрывать подробности.

Компания Azpetrol - крупнейший оператор сети АЗС в Азербайджане - была создана в 1997 году.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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