SOCAR-AQS выиграла тендер на бурение скважин в Бангладеш

26 июля 2018 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR-AQS выиграла тендер на проведение бурильных работ в Бангладеш.

Об этом на мероприятии в четверг, посвященном подписанию соглашения о создании совместного предприятия с британской KCA Deutag, сообщил гендиректор компании Рамин Исаев.

"Работы успешно продолжаются. Мы уже выполнили первые две фазы работ. До полного их завершения осталось 45-50 дней", - сказал Исаев.

Стоимость проекта составляет около 35 миллионов долларов, добавил он.

ООО SOCAR-AQS было создано в 2007 году компаниями SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, оказывающего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время предприятие ведет буровые работы на месторождениях "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла Дениз".

(Автор: Илькин Шафиев)

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