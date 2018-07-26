SOCAR AQS создает совместное предприятие с британской KCA Deutag

26 июля 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная нефтесервисная компания KCA Deutag и SOCAR AQS создают совместное предприятие.

Соответствующее соглашение стороны подписали в Баку. Подписи под документами поставили гендиректор SOCAR-AQS Рамин Исаев и гендиректор KCA Deutag Норри Маккей.

Совместное предприятие получит название "Бурильная и инженерная компания Turan".

KCA Deutag является одним из главных подрядчиков компании ВР не только в Азербайджане, но и в других странах, в частности в Казахстане.

Компания работает в Азербайджане уже более 20 лет. Головной офис компании расположен в Абердине, Великобритания.

Компания имеет действующий контракт с BP, которая является оператором разработки азербайджанских офшорных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз". Он предусматривает буровые работы и техническое обслуживание на семи платформах BP на месторождениях "Центральный Азери", "Восточный Азери", "Западный Азери", "Чираг" и "Западный Чираг", глубоководной части месторождения "Гюнешли" и газоконденсатном месторождении "Шах Дениз".

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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