Еврокомиссия увеличит финансирование TANAP

31 июля 2018 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия выделит грант в размере пяти миллионов евро для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом говорится в сообщении консорциума TANAP, распространенном во вторник.

Средства будут выделены из фонда ЕС CEF Energy (Connecting Europe Facility) на мониторинг и верификацию инженерных работ и модификацию при проектировании катодной защиты в рамках TANAP.

«Страны ЕС приняли решение выделить 48,4 миллиона евро на реализацию инфраструктурных проектов. В их числе - два газовых проекта, одним из которых является TANAP», - говорится в собщении.

Как отмечается, с 2014 года ЕС выделил на проект TANAP гранты в размере 15 миллионов евро.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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