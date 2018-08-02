Цены на азербайджанскую нефть 1 августа незначительно снизились

2 августа 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста первого августа составила 73,75 доллара за баррель, что на два доллара меньше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light первого августа составила 72,94 доллара за баррель, что на два доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 69,5 доллара за баррель, что на 2,04 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого августа составила 72,48 доллара за баррель, что на два доллара доллара меньше показателя вторника.

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