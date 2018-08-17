В Баку открылась вторая заправка сжиженным газом (ФОТО)

17 августа 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку, в поселке Бадамдар под брендом SOCAR состоялось официальное открытие второй заправки сжиженным газом, принадлежащей ЗАО "SOCAR PETROLEUM" и отвечающей самым высоким стандартам, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Таким образом, число заправок, функционирующих в стране под брендом SOCAR, достигло 27.

В мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании.

На новой заправке установлено пять топливораздаточных колонок японского производства, две из которых будут продавать сжиженный газ. Здесь также можно заправиться бензином марок "Super", "Premium", A-92 и дизельным топливом.

На заправке действуют POS-терминалы для безналичного расчета, топливная карта "SOCAR", терминалы оплаты "ASAN", "E-manat", применено такое инновационное новшество, как автоматическая система контроля за продажей топлива и состоянием резервуаров.

На заправке работают 30 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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