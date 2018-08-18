Международный юридический консультант одобрил кредитное соглашение по TANAP

БАКУ /Trend/ - Международная юридическая компания Norton Rose Fulbright поддержала решение консорциума кредиторов выделить финансирование для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), под гарантию Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA), отмечается в субботу в сообщении компании.

Сумма гарантии составляет 1,1 миллиарда долларов. Предоставлена она сроком на 15 лет. Кредит осваивается ЗАО «Южный газовый коридор». Напомним, что MIGA входит в Группу Всемирного банка (ВБ).

Гарантии MIGA обеспечивают защиту в случае, если Азербайджан не выполнит свою суверенную гарантию на платежные обязательства ЗАО по кредитам.

Консорциум кредиторов состоит из AKA Bank, Citi, Crédit Agricole CIB, ING, LBBW, Santander и Société Générale.

«Мы рады принять участие в финансировании такого стратегически важного проекта. Это было первое соглашение между Азербайджаном и MIGA. Гарантии Агентства играют важную роль в обеспечении коммерческого финансирования для проектов», - отметил совладелец Norton Rose Fulbright Энтони Мортон.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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