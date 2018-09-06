SOCAR планирует значительно увеличить поставки природного газа в Украину (Эксклюзив)

6 сентября 2018 07:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Energy Ukraine ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) планирует значительно увеличить поставки природного газа в Украину.

Об этом сообщили Trend в компании.

"По итогам первого полугодия 2018 года компания SOCAR стала лидером продаж природного газа в Украине среди коммерческих структур. Планируем осенью выйти на рекордный для нас показатель - один миллиард кубометров импортного газа", - сказали в компании.

Отметим, что по итогам первого полугодия текущего года SOCAR Energy Ukraine импортировала в страну 250 миллионов кубометров природного газа.

Это почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2017 года. Закупленный ресурс компания поставляет как бытовым потребителям, так и крупным бизнес-структурам.

SOCAR работает в Украине с 2008 года. Сеть АЗС SOCAR насчитывает 59 АЗС и два нефтеналивных бункеровщика, которые расположены в 11 областях страны.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Украинская компания построит фармзавод в Узбекистане
Узбекистан 5 сентября 18:57
Азербайджан и МВФ обсудят экономическую ситуацию в стране (Эксклюзив)
Бизнес 5 сентября 17:33
На европейских автозаправках начали продаваться азербайджанские сухофрукты
Бизнес 5 сентября 17:24
Канадская компания в Азербайджане возьмет в лизинг буровую установку
Энергетика 5 сентября 16:04
Обнародована дата визита исполнительного директора Международного энергетического агентства в Азербайджан (Эксклюзив)
Энергетика 5 сентября 15:29
Из Азербайджана в Узбекистан, или Знак качества (ФОТО)
Культура 5 сентября 15:23
Лента новостей
Instagram разрабатывает новый сервис
ИКТ 08:09
Йодный завод в Туркменистане приобретет оборудование
Тендеры 07:53
Обнародовано место строительства третьей АЭС в Турции
Энергетика 07:52
Маас: Турция – крупный сосед и важный партнер Германии
Турция 07:07
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Россия 06:34
Число пострадавших от землетрясения на Хоккайдо превысило 100 человек
Другие страны 05:23
Трамп опроверг сообщения о приказе устранить Асада
США 04:44
Израиль закрыл свое посольство в Парагвае
Израиль 04:00
В Нигерии из-за наводнения погибли десять человек
Другие страны 02:29