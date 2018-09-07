Азербайджанская нефть 6 сентября незначительно подешевела

7 сентября 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в четверг составила 77,9 доллара за баррель, что на 1,27 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light шестого сентября составила 77,11 доллара за баррель, снизившись на 1,28 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 74,5 доллара за баррель, что на 1,24 доллара меньше показателя среды .

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого сентября составила 75,59 доллара за баррель, что на 1,3 доллара меньше предыдущего показателя.

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