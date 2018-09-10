Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за август

10 сентября 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в августе 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend в понедельник в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 774 тысячи баррелей, из которых 716 тысяч пришлось на нефть, а 58 тысяч - на конденсат, было экспортировано 19 тысяч баррелей нефти.

«Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте – 794 тысячи баррелей, в апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае - 801 тысячу баррелей, в июне - 792 тысячи баррелей, в июле 773 тысячи баррелей», - отметили в минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, сформированном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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