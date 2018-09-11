Россия и Южная Корея просчитывают проект газопровода через КНДР

11 сентября 2018 09:18 (UTC+04:00)

Москва и Сеул возобновили обсуждение проекта по прокладке газопровода из России в Южную Корею через КНДР, просчитывают его, сообщил торговый представитель РФ в Южной Корее Михаил Бондаренко РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы его сейчас пытаемся разморозить. Это очень дорогостоящий и политически рискованный проект. Но сейчас опять, после поездки южнокорейского президента к нам, он опять обсуждается. В свое время мы даже не обсуждали его, он был подвешен. Сейчас же мы возвращаемся к нему, просчитываем", — сказал Бондаренко.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕАБР намерен открыть представительство в Узбекистане
Бизнес 10:22
Россия и Китай хотят договориться о поставках молока и курицы
Россия 09:32
США подозревают КНДР в продолжении активности на ядерных объектах
США 10 сентября 17:32
ГАЗ огласил сроки завершения строительства автомобильного завода в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 10 сентября 16:15
В ЕС заявили о контакте с разными сторонами по ситуации в Идлибе
Европа 10 сентября 15:47
Замглавы МИД Рябков обсудил СВПД с иранским коллегой
Россия 10 сентября 14:44
Лента новостей
Нацбанк Кыргызстана потратил почти $ 20 млн на стабилизацию курса
Кыргызстан 10:28
ЕАБР намерен открыть представительство в Узбекистане
Бизнес 10:22
«КазМунайГаз» увеличил объем реализации нефти и газового конденсата
Энергетика 10:21
Директорат зимне-летнего туркомплекса «Шахдаг» передан в подчинение минкультуры
Общество 10:19
В Азербайджане около 2,5 млн голов крупного рогатого скота прошли вакцинацию против нодулярного дерматита
Общество 10:18
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:12
EMIN запускает "Бумеранг 2018" в Баку
Культура 09:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с ЕБРР
Беларусь 09:52