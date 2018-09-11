Россия и Южная Корея просчитывают проект газопровода через КНДР

Москва и Сеул возобновили обсуждение проекта по прокладке газопровода из России в Южную Корею через КНДР, просчитывают его, сообщил торговый представитель РФ в Южной Корее Михаил Бондаренко РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы его сейчас пытаемся разморозить. Это очень дорогостоящий и политически рискованный проект. Но сейчас опять, после поездки южнокорейского президента к нам, он опять обсуждается. В свое время мы даже не обсуждали его, он был подвешен. Сейчас же мы возвращаемся к нему, просчитываем", — сказал Бондаренко.

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