Азербайджанская нефть 10 сентября подорожала

11 сентября 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в понедельник составила 78,99 доллара за баррель, что на 1,11 доллара больше показателя пятницы прошлой недели, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light десятого сентября составила 78,22 доллара за баррель, снизившись на 1,13 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 75,43 доллара за баррель, что на 0,98 доллара больше показателя пятницы прошлой недели.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, десятого сентября составила 76,64 доллара за баррель, что на 1,13 доллара больше предыдущего показателя.

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