Цены на нефть продолжают расти

14 сентября 2018 16:50 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются, незначительно дорожая по сравнению с утренними уровнями, в то время как инвесторы обращают свое внимание на риски, связанные с поставками нефти из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Cтоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до 78,36 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,48%, до 68,92 доллара за баррель.

После снижения нефтяных котировок днем ранее нефть перешла к удорожанию в пятницу. Инвесторы обращают свое внимание на возможные перебои в поставках нефти на фоне санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает рост цен на нефть выше текущих уровней в случае, если экспорт нефти Венесуэлы и Ирана продолжит снижаться, а рынок не сможет компенсировать это ростом добычи в других странах. Об этом агентство сообщило в сентябрьском докладе, опубликованном в четверг.

"Ситуация в Венесуэле может ухудшаться быстрее, конфликты могут вновь начаться в Ливии, и в течение 53 дней до 4 ноября (дата введения санкций США против Ирана) страны и компании примут больше решений относительно покупок иранской нефти", — говорится в докладе.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против страны, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций, а в ноябре предполагается реализация второго, который распространятся на энергетический сектор, операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана.

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