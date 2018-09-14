США поддержали увеличение объемов производства нефти

14 сентября 2018 17:13 (UTC+04:00)

США поддерживают увеличение объемов производства нефти, заявил министр энергетики США Рик Перри, передает РИА Новости.

"Все три ведущих нефтепроизводителя (РФ, США и Саудовская Аравия) понимают свою ответственность увеличить производство нефти, по мере того как в Венесуэле уровень добычи падает, и мы стоим на пороге санкций против Ирана. И все три страны согласились с тем, чтобы увеличить производство", — сказал Перри журналистам.

"Поэтому США поддерживают то, чтобы было увеличено производство с тем, чтобы мы могли поддерживать стабильность на нефтерынке", — добавил он.

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