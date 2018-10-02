SOCAR и китайская BGP учредили совместное предприятие (ФОТО) (ВЕРСИЯ 2)

2 октября 2018 19:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: Первая версия в 18:15

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и китайская BGP Inc, являющаяся дочерней компанией китайской национальной нефтяной компании CNPC, подписали договор об учреждении совместного предприятия, сообщает SOCAR во вторник.

Подписи под документами поставили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент BGP Гоу Лианг.

Отмечается, что СП займется проведением совместных сейсмических работ в Азербайджане и на Каспии.

«Сегодня SOCAR, наряду с использованием современных технологий во всех сферах, также применяет альтернативные методы для разведки новых месторождений и стабилизации уровня добычи. Создание совместного предприятия привнесет новый взгляд в эту сферу и станет хорошим залогом для взаимовыгодного обмена опытом между специалистами двух стран», - отметил Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении SOCAR.

Отметим, что шестого июня SOCAR и BGP Inc. подписали меморандум о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества, включающий изучение возможностей создания СП для оказания геофизических услуг. Договор был подписан в результате переговоров, проведенных в рамках реализации меморандума.

BGP Inc. находится в 100-процентном владении CNPC. Основная сфера деятельности компании - проведение разведочных работ на суше, в промежуточных зонах и на море, в том числе получение, обработка и интерпретация сейсмических данных, полученных при проведении сложных операций, производство сейсмического оборудования и оказание сопутствующих услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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