Нефть Azeri Light незначительно подешевела после существенного роста накануне

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 86,96 доллара за баррель, что на 0,14 доллара меньше показателя вторника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light третьего октября составила 86,15 доллара за баррель, снизившись на 0,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 83,01 доллара за баррель, что на 0,21 доллара меньше показателя понедельника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго октября составила 85,73 доллара за баррель, что на 0,08 доллара меньше предыдущего показателя.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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