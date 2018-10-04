Шавкат Мирзиёев поручил модернизировать энергетическую систему Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 октября провел совещание, посвященное анализу состояния дел в электроэнергетике, определению дополнительных мер по развитию отрасли, передаёт "Подробно.uz".

"Электроэнергетика является "мотором" экономики, невозможно представить без нее социально-экономические развитие, нашу жизнь в целом. В нашей стране имеются мощности для выработки в общей сложности 14 тысяч мегаватт энергии, 86 процентов которых приходятся на тепловые электростанции", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Однако 84 процента мощностей тепловых электростанций были введены в строй почти полвека назад, действующие мощности загружены лишь на 83 процента. Если в развитых государствах на выработку 1 киловатта энергии расходуется 240-260 грамм топлива, то на некоторых станциях Узбекистана топлива расходуется вдвое больше.

Особое внимание на совещании было уделено тому, что сегодня доля сетей со сроком эксплуатации более 30 лет составляет 62 процента, 57 процентов линий на распределительных сетях и 39,6 тысячи трансформаторных пунктов нуждаются в обновлении.

В соответствии с программой, рассчитанной на 2017–2021 годы, в текущем году требуется провести модернизацию 34 тысяч километров линий электропередачи и 7 тысяч трансформаторных пунктов, в 2019 году – 7 тысяч километров линий и 2 тысяч трансформаторов.

В связи с этим Фонду реконструкции и развития Узбекистана, министерствам финансов и экономики, "Узбекэнерго" даны поручения по обеспечению определенных в программе мероприятий источниками стабильного финансирования.

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