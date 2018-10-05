SOCAR Polymer полностью освоило российский кредит (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - ООО «SOCAR Polymer» полностью использовало кредит, предоставленный российским "Газпромбанком".

Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров.

Отметим, что в июне 2015 года азербайджанская госкомпания SOCAR и российский "Газпромбанк" подписали соглашение о финансировании строительства заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer в Азербайджане.

Документ в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума подписали председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Согласно соглашению, инвестиционный комитет "Газпромбанка" одобрил для SOCAR Polymer кредит в размере 489 миллионов долларов со сроком погашения в течение 10 лет.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будет выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов продукции из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский «Газпромбанк».

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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