Российский научно-технический центр нефтедобычи приезжает в Узбекистан

15 октября 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкент на Первый форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией приезжает один из ведущих российских научно-технических центров в области нефтедобычи, передаёт "Подробно.uz".

Компания "Уфимский Научно-Технический Центр" из Башкортостана. Уфа является признанным российским городом-лидером с мощной академической научно-технической школой, кластером нефтеперерабатывающих заводов и почти столетним опытом в разработке нефтяных месторождений.

Компания специализируется на содействии нефтегазовым компаниям в повышении эффективности бизнеса за счет цифровой трансформации процесса разведки и добычи.

Уфимский научно-технический центр ведет активную научно-исследовательскую деятельность, ориентированную на системную интеграцию науки, техники и производства с целью получения и тиражирования новых знаний и инноваций для решения производственных проблем энергетического сектора.

"Мы превращаем идеи в технологии и открыты для сотрудничества с нефтегазовыми предприятиями Узбекистана! Нам есть, что предложить и чем удивить будущих партнеров, поскольку наше профессиональное кредо – снижение затрат клиентов и выполнение 100 процентов всех поставленных перед нами задач. Мы планируем активно участвовать в первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном и открыты встреч и деловых переговоров как на полях форума, так и за его пределами", - отмечает директор Уфимского научно-технического центра Ильяс Муллагалин.

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