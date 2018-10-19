Реджеп Тайип Эрдоган: Азербайджан всегда был рядом с Турцией

19 октября 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда был рядом с Турцией и является братским государством, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что присутствие Азербайджана рядом с Турцией и все его достижения радуют Анкару.

Отметим, что сегодня в Турции состоится открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

На НПЗ STAR будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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