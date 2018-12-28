TANAP – важный проект по усилению роли «Газового ОПЕК» в обеспечении энергобезопасности Европы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) весьма значим в усилении роли Форума стран-экспортеров газа (GECF) по обеспечению энергетической безопасности Европы, сказали Trend в GECF.

"Расширение Южно-Кавказского трубопровода и запуск TANAP является важным шагом для дальнейшей усиления роли стран GECF в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказали в организации.

В целом, в GECF считают, что трубопроводы остаются ключевым вариантом для обеспечения поставок энергоресурсов в Европу, и страны GECF играют важную роль в этом отношении.

"Европейские потребители импортировали более 90 процентов трубопроводного газа из пяти стран: России, Норвегии, Алжира, Азербайджана и Ливии и все они являются членами или наблюдателями GECF. Страны-участницы GECF уже играют важную роль в Европе с точки зрения поставок природного газа по трубопроводу, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ). Мощности новых трубопроводов в 143 миллиарда кубометров составят 19 процентов от текущего потребления газа в Европе", - сказали в организации.

Согласно прогнозам GECF, спрос на природный газ в Европе вырастет с 538 миллиардов кубометров в 2017 году до 573 миллиардов кубометров в 2040 году, в то время как объемы производства в самой Европе будет продолжать снижаться.

Отметим, что запуск фазы "0" проекта TANAP состоялся 12 июня в турецкой провинции Эскишехир.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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