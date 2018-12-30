Альтернативная энергетика в Азербайджане может занять существенную долю рынка - Фонд энергоразвития РФ

БАКУ /Trend/ - Альтернативная энергетика может занять существенную долю на энергетическом рынке Азербайджана, об этом сказал Trend генеральный директор Фонда энергетического развития России Андрей Листовский.

По мнению гендиректора, в России пока такое не предвидится, так как нет потребителей в местах, где есть возможность производить энергию от солнца и ветра.

"В Азербайджане, думаю реально. Всё зависит от близости потребителя от мест генерации", - сказал Листовский.

Далее гендиректор отметил, что в России в основном развивается ветряная энергетика.

Комментируя вопрос о возможности сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики, он сказал, что Россия могла бы поставлять оборудование для солнечных и ветряных энергоустановок в Азербайджане и помочь разрабатывать проекты.

В настоящее время Азербайджан предпринимает серьезные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС. Например, норвежская компания DNV GL поможет создать в Азербайджане систему поддержки и правовую базу в секторе альтернативной энергетики.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне 5000 мегаватт. На энергию ветра приходится 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе-октябре 2018 года производство гидроэлектроэнергии составило 1 528,4 миллиона киловатт-часов, солнечной энергии - 35,1 миллиона киловатт-часов, а энергии ветра - 42,5 миллиона киловатт-часов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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