Турция рассчитывает получить результаты от разведки нефти и газа в Черном море до середины 2019 года – министерство

3 января 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция рассчитывает получить результаты от разведки нефти и газа в Черном море до середины 2019 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

В информации отмечается, что целью Турции является сокращение зависимости страны от импорта углеводородного сырья. «В целях снижения импорта нефти и газа в настоящее время ведутся активные работы по разведке углеводородных ресурсов», - говорится в сообщении министерства.

В сообщении также отмечается, что для разведки нефти и газа в ноябре прошлого года в Черном море было спущено на воду новое судно по сейсморазведке - "Фатих".

Отметим, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

Согласно отчету министерства энергетики, с 2014 года в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в Турции в общей сложности было пробурено 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - на море.

По итогам 2017 года в Турции было проведено 1863 разведывательных работ по поиску новых нефтегазовых месторождений.

Напомним, что Турция также планирует создать новую компанию по разведке нефти и газа за рубежом, которая, как ожидается, будет вести работы в странах Центральной Азии и Африки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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