Азербайджанские нефтяники со второй половины текущего дня вернутся на платформы

БАКУ /Trend/ - Работники SOCAR, которые ранее были эвакуированы в связи с резким ухудшением погоды, со второй половины текущего дня начнут возвращаться на платформы, и продолжат работу в штатном режиме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Ситуация на морских платформах стабильная, погода постепенно нормализуется.

Отметим, что минувшей ночью скорость ураганного ветра достигала 144 километров в час (40 метров в секунду), высота волн местами превышала 10 метров.

Как сообщала ранее SOCAR, были предприняты меры для эвакуации в общей сложности почти 2,5 тысячи нефтяников с морских платформ. SOCAR максимально усилила меры безопасности в связи с резким ухудшением погоды 17 января, эвакуировала всех сотрудников, кроме работников, дежурящих в целях предотвращения аварий на производстве. В связи с резким ухудшением погоды во всех сферах были максимально приостановлены работы на открытом воздухе, организованы дежурства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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