Газовый оператор Азербайджана будет работать в праздники в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - ПО "Азеригаз" с 20 по 26 марта будет работать в усиленном режиме, сообщает во вторник Trend со ссылкой на газового оператора.

ПО проводит необходимые мероприятия по обеспечению бесперебойного и качественного газоснабжения потребителей в праздничные дни, а также усилению контроля за системой газоснабжения в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".

Будет усилена деятельность круглосуточных "горячих линий" 185 и 104, а также организовано суточное дежурство ответственных лиц в структурах "Азеригаз".

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.