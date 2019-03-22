Азербайджан значительно увеличит добычу газа

22 марта 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует довести объемы добычи газа в 2025 году до 47,6 миллиарда кубометров.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в интервью S&P Global Platts вице-президент по маркетингу и инвестициям SOCAR Эльшад Насиров.

Как отметил Насиров, в прошлом году в стране было добыто 30,49 миллиардов кубометров газа. В этом году добычу планируется увеличить на 20 процентов.

В 2023 году, добавил вице-президент SOCAR, добыча газа в стране должна составить 38 миллиардов кубометров. Добыча газа в рамках второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз», как ожидается, составит 17 миллиардов кубометров к 2021 году.

При этом, по словам Насирова, эти прогнозы могут быть повышены, так как ряд проектов, например «Шафаг-Асиман», в настоящее время находятся на стадии разведки.

Отметим, что контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).

(Автор: Азад Гасанли)

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