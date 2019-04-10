Греция и Болгария договорились о новом графике по проекту транзита азербайджанского газа

10 апреля 2019 07:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Греция и Болгария договорились о работе над обновленным графиком реализации проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии.

Договоренность была достигнута в ходе встречи министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой и министра окружающей среды, энергетики и климата Греции Йоргоса Статакиса.

Министры обсудили необходимые меры по реализации проекта. Стороны выразили готовность работать над обновленным графиком проекта с тем, чтобы IGB был введен в эксплуатацию в 2020 году с запуском Трансадриатического трубопровода (TAP), говорится в сообщении.

В ходе визита в Софию Статакис подтвердил, что IGB является приоритетным проектом и для греческой стороны.

Министры подчеркнули, что ключевым приоритетом является успешное завершение государственных закупок в рамках проекта.

"Ожидается, что все тендеры по проекту будут завершены к концу апреля. Стороны также обсудили предстоящее подписание межправительственного соглашения о стабилизации налогового режима в рамках проекта на 25 лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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