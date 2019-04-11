ОПЕК: Встреча в Баку воодушевила мировой рынок нефти

БАКУ /Trend/ - ОПЕК поддерживает уникальные отношения с Азербайджаном независимо от сложной природы нефтяного сектора. Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в бюллетени картеля по итогам марта.

Картель посвятил специальный раздел недавней встрече ОПЕК+, состоявшейся в Баку в середине марта текущего года.

«Встреча была чрезвычайно продуктивной и ориентированной на результаты, отражая плодотворные обсуждения с многочисленными результатами, которые воодушевили мировой рынок нефти. Это также послужило важной вехой в преддверии 14-го совещания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию, которое состоится в Джидде (Саудовская Аравия) 19 мая; 176-го заседания Конференции ОПЕК, намеченное на 25 июня 2019 года, и шестого совещания министров стран-членов ОПЕК и министров, не входящих в ОПЕК 26 июня 2019 года», - говорится в материале.

Выполняя жизненно важную функцию мониторинга, Совместный мониторинговый комитет обеспечил прозрачное выполнение соглашения ОПЕК+.

«Встреча в Баку еще раз продемонстрировала это, предоставив платформу для обмена знаниями и информированного обсуждения. Действительно, решающая роль Совместного мониторингового комитета была подтверждена», - говорится в бюллетене.

В целом это была очень позитивная встреча, отражающая улучшение ожиданий на рынке и показала приверженность всех стран-участников сохранению стабильности на рынке, считает ОПЕК.

Все участники покинули Баку с уверенностью, что они находятся на правильном пути, говорится в бюллетене.

«ОПЕК поддерживает уникальные и прочные отношения с Азербайджаном независимо от меняющейся и сложной природы нефтяного сектора. Азербайджан с его многочисленными запасами нефти был ведущим игроком в консультациях, которые привели к историческому документу, и продолжает участвовать в его реализации», - отмечается в материале.

Отметим, что 18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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