Азербайджан может довести добычу газа до 50 млрд кубометров в год - эксперт

БАКУ /Trend/ - Ориентировочно к 2025 году объемы добычи газа в Азербайджане могут достигнуть 50 миллиардов кубометров в год.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказала научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies - Gas Programme, директор Eurasia Analytics Гюльмира Рзаева на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

При этом, директор Eurasia Analytics отметила, что пик добычи газа с азербайджанских месторождений придется на 2022-2028 годы.

Говоря о добыче газа, Рзаева напомнила, что в 2020 году Европа получит первый газ через «Южный газовый коридор».

По словам директора Eurasia Analytics, «Южный газовый коридор» - конкурентоспособный проект, способный обеспечить диверсификацию источников энергопоставок для Европы.

«Азербайджан ищет потенциальные рынки транспортировки своих ресурсов и на сегодняшний день Турция является наиболее оптимальным рынком с точки зрения экономической целесообразности. Особую актуальность турецкий рынок приобрел для Азербайджана после внедрения Турцией новой стратегии по обеспечению энергетической безопасности. Данная стратегия обеспечивает безопасность поставок, предсказуемость рынка и диверсификацию. Все три фактора привлекательны для Азербайджана», - сказала Рзаева.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте. В ходе форума также рассматриваются ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов – ценовые тенденции, технологии, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии – текущее состояние и перспективы и другие вопросы.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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