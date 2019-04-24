На модернизацию ПО "Азеркимья" могут быть привлечены дополнительные средства

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость модернизации ПО "Азеркимья" составляет около 500 миллионов долларов.

Об этом, как передает Trend, сказал журналистам в среду заместитель генерального директора ПО "Азеркимья" Орхан Джафаров в рамках конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.



По словам Джафарова, из них 260 миллионов долларов было выделено Газпромбанк.

Далее заместитель гендиректора отметил, что в дальнейшем могут быть привлечены дополнительные средства для модернизации.

"На данном этапе рассматривается вопрос привлечения инвестиций со стороны местных банков и ведутся переговоры", - сказал он.

Отметим, что ПО "Азерикимья" перешло в подчинение SOCAR в 2010 году. В состав ПО входят завод "Этилен-Пропилен", состоящий из установок "ЭП-300", "Полимир-120", установки по производству изопропилового спирта, установки по производству пара и электроэнергии, а также Ремонтно-строительного управления.

22 апреля в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

В рамках форума сегодня проходит конференция "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения".

Ежегодно форум SOCAR посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов – ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии – текущее состояние и перспективы и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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