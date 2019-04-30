TAP пересек скалистые горы Албании

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, пересек скалистые горы Албании.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Reuters менеджер TAP по Албании Малфор Нури.

«Мы гордимся тем, что нам удалось преодолеть эту трудность и провести трубопровод мирового класса через горы высотой более двух тысяч метров над уровнем моря», - сказал Нури, добавив, что TAP является крупнейшим проектом в Албании с точки зрения объёмов иностранных инвестиций.

Отмечается, что участок по всей Албании обошелся в треть от общей стоимости TAP - 4,5 миллиарда евро (5,04 миллиарда долларов), из-за сложного рельефа местности.

Большая часть трубопровода проходит через территорию Греции и Албании, добавил Нури.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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