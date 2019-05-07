Topaz Energy увеличила маржу прибыли за счет продления контракта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продление контракта на эксплуатацию 12 своих судов, которые в настоящее время задействованы в морских операциях BP в Азербайджане, позволило ведущей морской энергетической логистической компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - Topaz Energy and Marine (Topaz) увеличить маржу прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) по итогам первого квартала 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

«Полное развертывание флота компании на казахском месторождении «Тенгиз», продление контракта на эксплуатацию судов в Азербайджане, а также четкая ориентация на эффективность привели к увеличению маржи EBITDA с 50 процентов в первом квартале 2018 года до 58 процентов в январе-марте текущего года», - сказали в компании.

В отчете отмечается, что выручка компании за первый квартал 2019 года увеличилась до 114 миллионов долларов, что на 73 процента больше по сравнению с первым кварталом 2018 года (66 миллионов долларов США). Показатель EBITDA увеличился на 100 процентов до 66 миллионов долларов в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года (33 миллионов долларов), сказали в компании.

Отметим, что Topaz Energy and Marine ранее продлила контракт на эксплуатацию 12 своих судов, которые в настоящее время задействованы в морских операциях BP в Азербайджане.

Согласно условиям соглашения, семь морских судов будут эксплуатироваться в рамках морских операций в Азербайджане до 2025 года, три - до 2023 года и два - до 2022 года.

Суда продолжат поддерживать работу BP на месторождениях «Шах Дениз» и «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Отметим, что основное внимание компания Topaz Energy and Marine уделяет в своей деятельности Каспийскому региону, Ближнему Востоку, Западной Африке, а также подводным проектам. Штаб-квартира компании находится в городе Дубай (ОАЭ).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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