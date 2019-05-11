Saipem организовала медицинскую эвакуацию 11 пострадавших в результате взрыва на судне «Исрафил Гусейнов»

БАКУ/Trend/ - Итальянская компания Saipem организовала медицинскую эвакуацию для 11 пострадавших в результате пожара на судне-трубоукладчике «Исрафил Гусейнов» на Каспии, сообщили в субботу Trend в компании.

«11 сотрудников компании Saipem, в том числе, граждане Азербайджана будут доставлены на специально оборудованном самолете в специализированные больницы Турции, Италии, Франции и Великобритании. Еще трое сотрудников, получивших менее тяжкие травмы, вылетят в свои страны на пассажирских самолетах для продолжения лечения», - сказали в Saipem.

Напомним, что восьмого мая произошел взрыв на судне «Исрафил Гусейнов», эксплуатируемом компанией Saipem для прокладки труб в Каспийском море в рамках проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

Рано утром девятого мая была завершена транспортировка в больницу четырнадцати человек, пострадавших в результате аварии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.