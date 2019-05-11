Saipem организовала медицинскую эвакуацию 11 пострадавших в результате взрыва на судне «Исрафил Гусейнов»

11 мая 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Итальянская компания Saipem организовала медицинскую эвакуацию для 11 пострадавших в результате пожара на судне-трубоукладчике «Исрафил Гусейнов» на Каспии, сообщили в субботу Trend в компании.

«11 сотрудников компании Saipem, в том числе, граждане Азербайджана будут доставлены на специально оборудованном самолете в специализированные больницы Турции, Италии, Франции и Великобритании. Еще трое сотрудников, получивших менее тяжкие травмы, вылетят в свои страны на пассажирских самолетах для продолжения лечения», - сказали в Saipem.

Напомним, что восьмого мая произошел взрыв на судне «Исрафил Гусейнов», эксплуатируемом компанией Saipem для прокладки труб в Каспийском море в рамках проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

Рано утром девятого мая была завершена транспортировка в больницу четырнадцати человек, пострадавших в результате аварии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 16:28
В Азербайджане растет число владельцев е-подписи
ИКТ 15:45
В Азербайджане значительно выросли атаки на инфосистемы госведомств
ИКТ 15:15
Катар и Китай заинтересованы участвовать в проекте строительства ветряной электростанции на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 13:00
Выбран поставщик линейных труб для интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 12:32
Азербайджанский мед выходит на новые рынки (Эксклюзив)
Бизнес 12:01
Лента новостей
Узбекско-китайское СП закупает запчасти
Тендеры 17:21
Платежный баланс Казахстана стал профицитным в 2019 году
Финансы 17:19
В Ашхабаде пройдёт встреча уполномоченных представителей стран СНГ в сфере семеноводства
Туркменистан 17:18
В Туркменистане намечены планы по сбору сахарной свеклы
Бизнес 17:17
Задержан водитель, виновный в гибели 5 человек при ДТП в Сумгайыте
Происшествия 16:58
В Иране произошло два сильных землетрясения за день
Общество 16:47
ПЕА и минэкологии Азербайджана провели акцию по посадке деревьев, приуроченную к 96-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 16:42
В Баку проходит регата парусных яхт, посвященная 96-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 16:29
Азербайджан сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 16:28