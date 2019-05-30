Азербайджан продолжит инвестировать в “Южный газовый коридор”

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" (ЮГК) до конца 2020 года выделит 400 миллионов долларов на реализацию проекта ЮГК.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг генеральный директор компании Афган Исаев на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Как отметил гендиректор, до сегодняшнего дня, расходы на проект ЮГК составляют 33 миллиарда долларов.

Как отметил гендиректор, на "Шах Дениз 2" потрачено 18,8 миллиарда долларов.

"На Трансанатолийский трубопровод (TANAP) потрачено 6,2 миллиарда долларов. Общая стоимость проекта составляет семь миллиардов долларов. Затраты на Трансадриатический трубопровод (TAP) составили 3,6 миллиардов евро, а стоимость проекта составляет 4,6 миллиарда евро", - сказал Исаев.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шах Дениз 2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.