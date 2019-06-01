НПЗ STAR будет перерабатывать сибирскую и иракскую нефть

1 июня 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Нефтеперерабатывающий завод STAR азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Турции вышел на полную мощность в 10 миллионов тонн нефти в год и, как ожидается, к концу 2019 года переработает 7 миллионов тонн нефти.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Reuters глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

«В настоящее время завод ежедневно перерабатывает до 29 тысяч тонн сырой нефти», - сказал он, добавив, что такие же объемы будут перерабатываться в июне и июле.

Нефтепродукты с завода отправляются как на внутренний рынок Турции, так и на экспорт.

Гахраманов сказал, что НПЗ STAR экспортирует 300 тысяч тонн риформинга и 50 тысяч тонн реактивного топлива в этом году, ожидается, что в следующем году он вырастет до 600 тысяч тонн риформинга и 200-250 тысяч тонн реактивного топлива.

По его словам, выход на полную мощность позволит НПЗ перерабатывать помимо Urals и другие сорта сырой нефти.

«В июне мы планируем закупить 600 тысяч баррелей легкой сибирской нефти и нефти Basra из Ирака, поскольку на нашем заводе можно перерабатывать все сорта сырой нефти», - сказал он, добавив, что на данный момент ввоз саудовской нефти не является коммерчески выгодной для компании.

19 октября 2018 года в Измире состоялось открытие НПЗ Star,стоимостью 6,3 миллиарда долларов.
Проектная мощность завода составляет 10 миллионов тонн, а в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.
Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

(Автор: Ляман Зейналова)

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