Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 3-7 июня

10 июня 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (3-7 июня) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 64,75 доллара за баррель, что на 5,35 доллара меньше показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 65,31 доллара за баррель, минимальная – 64,32 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях FOB-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 61,15 доллара за баррель, что на 5,43 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 61,32 доллара за баррель, минимальная –60,86 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 63,86 доллара за баррель, что на 4,54 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 64,54 доллара за баррель, минимальная – 63,34 доллара за баррель.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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