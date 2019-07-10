Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана огласило число реализованных проектов

10 июля 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2019 года Агентством по регулированию энергетических вопросов Азербайджана было согласовано 124 проекта для подключения потребителей к сетям электроснабжения и газоснабжения, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в области газоснабжения была рассмотрена и зарегистрирована проектно-сметная документация 2 219 предприятий и структур.

«По причине выявленных несоответствий, было отказано в регистрации 51 проектно-сметной документации», - говорится в сообщении.

За отчетный период агентством было выдано 142 акта ввода в эксплуатацию систем для подключения к электроснабжению.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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