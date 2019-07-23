АБР продолжит поддержку энергетических реформ в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) будет продолжать оказывать сильную поддержку программе энергетический реформ узбекского правительства через свои операции, как в государственном, так и частном секторах, сообщает Trend со ссылкой на АБР

Об этом сказал директор отдела энергетики Департамента Центральной и Западной Азии АБР Ашок Бхаргава

Модернизация и реформирование энергетического сектора являются центральным элементом амбициозной программы правительства по становлению Узбекистана к 2030 году индустриально развитой страной с уровнем доходов выше среднего.

Реформы, осуществляемые в энергетическом секторе, стали предметом обсуждения на "круглом столе", организованном правительством Узбекистана, в котором приняли участие различные международные финансовые институты (МФИ), в том числе АБР.

«АБР инициировал ключевые мероприятия по реформам для достижения финансовой устойчивости в энергетическом секторе и поддержал успешные структурные реформы в крупнейшем государственном предприятии в нефтегазовом секторе. Мы воодушевлены планом правительства по дальнейшей активизации реформ и активному привлечению частных инвестиций в данный сектор», - сказал Бхаргава.

АБР является крупнейшим инвестором среди МФИ в энергетическом секторе Узбекистана с инвестиционным портфелем в 1,7 миллиарда долларов, охватывающим подсекторы производства, передачи и распределения электроэнергии.

Помимо инвестиций в инфраструктуру, АБР также на протяжении более десяти лет оказывает поддержку энергетическому сектору посредством различных грантов технического содействия.

Кроме того, АБР является ведущим консультантом по стратегии устойчивого управления долгом энергетических компаний, долгосрочному генеральному плану по энергетическому сектору и мерам финансового оздоровления, в числе которых внедрение международных стандартов финансовой отчетности, разработка тарифной политики и методологии.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.