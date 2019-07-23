Последний этап наземных работ в рамках TAP завершен более чем на 95%

БАКУ /Trend/ - Последний этап наземных работ в рамках реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) завершен на более чем 95 процентов в Греции, Албании и Италии (всего 765 км), сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«После восстановления земель вдоль маршрута TAP возобновляются сельскохозяйственные работы», - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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